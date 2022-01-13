В России выявили 21 155 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 21 155 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в четверг, 13 января.

При этом 14 процентов заболевших не имели клинических симптомов болезни.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 5490 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 740 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 25 984 пациента, подытожили в оперштабе.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, заявил, что у правительства есть «пара недель», чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавирусной инфекции. По словам главы государства, в стране необходимо обеспечить готовность больничной сети, а также нарастить уровень тестирования и вакцинирования населения.

По состоянию на 12 января в России было выявлено 698 случаев заражения новым «омикрон»-штаммом коронавируса и большинство из них в Москве и Подмосковье. Столичный регион первым примет на себя «удар» стремительно распространяющегося штамма. Об этом ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.