Жилой дом по программе реновации построят в Фили-Давыдково

Пресс-служба Москомархитектуры

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Москомэкспертиза согласовала проекную документацию по строительству жилого дома по программе реновации в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Для облицовки новостройки используют плитку трех цветов: красную, бежевую и серую.

— Дом будет плавно изгибаться, повторяя поворот дороги на площади Ромена Роллана. Фасады облицуют бетонной плиткой, а также керамогранитными плитами. Выбраны три цвета – красный, бежевый и серый. В результате получился лаконичный, тактильный и современный образ с приятной и не кричащей цветовой гаммой, — уточнил Кузнецов.

Этажность здания будет варьироваться от 11 до 14 этажей. На первом, нежилом этаже обустроят общественные помещения и входные группы. Также запланировано строительство подземного паркинга.

Территорию рядом с новостройкой облагородят: построят детские и спортивные площадки, посадят деревья и кустарники. По придомовому пространству смогут свободно перемещаться и маломобильные граждане благодаря специальной планировке.

13 января стало известно, что жилой дом по программе реновации построят в Бескудниково.