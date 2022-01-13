Сахалинцы сняли на видео последствия снежного апокалипсиса

Фото: Telegram / RT на русском

Жители Сахалина, где за два дня выпала почти месячная норма осадков, сняли на видео последствия непогоды в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Так, один из местных автолюбителей забыл закрыть окно в машине, салон которой теперь представляет собой огромный сугроб.

Отмечается, что уровень снега в некоторых районах достигает высоты первого этажа. Из-за снежного апокалипсиса перебои наблюдаются в работе общественного транспорта. Для проезда перекрыты некоторые трассы. Местные спасатели вынуждены прокладывать дорогу автомобилям скорой помощи.

Согласно прогнозам синоптиков, снег и метель продолжатся до вечера пятницы, 14 января.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах России в ближайшие дни ожидается опасная погода. Так, сильные осадки пройдут в Архангельской, Ивановской, Ленинградской и Московской областях, республиках Карелия и Коми, в Ненецком автономном округе, а также в Краснодарском крае, заявил специалист.