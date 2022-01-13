Вильфанд перечислил регионы, где в ближайшие дни ожидается опасная погода

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В некоторых регионах России в ближайшие дни ожидается опасная погода. Об этом в четверг, 13 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Сильные осадки в ближайшее время ожидаются в Архангельской, Ивановской, Ленинградской и Московской областях, республиках Карелия и Коми, в Ненецком автономном округе, а также в Краснодарском крае, — заявил специалист.

Также метеоролог подчеркнул, что 13 и 14 января в республиках Северного Кавказа будет лавиноопасно, передает ТАСС.

Кроме этого, в Крыму в центральных регионах прогнозируется понижение температуры до минус десяти градусов. В Краснодарском крае ожидается снег, мокрый снег и дождь, а также ветер до 22 метров в секунду.

12 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в четверг, 13 января, Москву ожидает потепление, которое принесет циклон «Эльза». Теплый атмосферный фронт накроет столицу во второй половине дня, к 15:00.

Также синоптик рассказал, что в небе над Москвой утром 13 января может появиться алмазная пыль. Данное явление в европейской мифологии также называют «солнечным волком» и «петушиным глазом».