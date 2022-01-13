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Аномальные морозы вызвали появления солнечного гало над Москвой

Георгий Соланович

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Погода в Москве
Город
Аномальные морозы вызвали появления солнечного гало над Москвой
погода

Солнечное гало в небе над Москвой появилось в следствие аномальных двадцатиградусных морозов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что подобные явления можно наблюдать в любое время дня при достаточном количестве света. Видеозапись солнечного гало появилось в Instagram синоптика.

— Этот процесс происходит из-за аномального холода. То есть из-за морозов и высокой влажности воздуха происходит вымерзание водяного пара, и отсюда любой источник света становится, скажем так, провокатором таких вот очень красивых, уникальных оптических явлений погоды – гало, «ложное Солнце», «ложная Луна», — пояснил Тишковец.

13 января «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области. Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду в столице и области ожидается до 17:00 15 января, предупреждение о гололедице действует 12:00 15 января, а сильный снег в Москве и Подмосковье будет идти до 21:00 14 января.

14 января в городе ожидаются переменная облачность, сильный туман и снег.

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