Огромного таракана извлекли из уха новозеландца

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Огромного таракана извлекли из уха жителя города Окленд в Новой Зеландии, при этом мужчина даже не догадывался о присутствии в органе насекомого.

Одним утром Зейн Уэддинг проснулся с заложенным ухом и ощущением, что в нем что-то шевелится. Так как накануне мужчина купался, то предположил, что в ухо попала вода. Он сходил на прием к врачу, который прописал ему антибиотики и посоветовал посушить ушной канал феном. Однако спустя несколько дней самочувствие новозеландца не изменилось. Страдая от боли и невозможности нормального сна, он обратился в специализированную клинику.

Там сделали предположение, что у мужчины опухоль. Однако во время осмотра врач обнаружил, что в ухе Уэддинга прячется огромный таракан. При попытке достать насекомое самостоятельно врачу удалось вытащить лишь его половину. Для извлечения второй половины таракана был использован медицинский аспиратор.

Уэддинг признался, что ему стало плохо, когда он узнал, что именно стало причиной его проблем с ухом.

— Я ощутил, как щелкнула моя барабанная перепонка, когда его вытащили Врач, которая вытаскивала его, сказала, что читала о подобных случаях, но никогда не встречала такого в своей практике, — цитирует мужчину издание Daily Star.

Навозеландец отметил, что мог бы до сих пор ходить с насекомым, если бы не обратился к другому специалисту. Мужчина пошутил, что, если бы выполнил рекомендацию первого врача просушить ухо феном, то из него бы извлекли вареного таракана.

Похожий случай произошел осенью 2019 года в российском Кемерове. Там врачи спасли четырехлетнюю девочку, которая полгода жила с кисточкой для рисования в голове.