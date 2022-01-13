Чубайс заявил, что Путин предотвратил «тупой» путь развития России

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Президент России Владимир Путин предотвратил характеризующийся глобальным отставанием путь развития страны. Об этом заявил специальный представитель главы государства по связи с международными организациями Анатолий Чубайс в четверг, 13 января.

По его словам, это стало возможно благодаря разработанной Путиным стратегии достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

Чубайс подчеркнул, что в настоящий момент весь мир стремится перейти на возобновляемые источники энергии, которые являются более экологически чистыми и не создают высокую концентрацию углерода в атмосфере.

— Первая стратегия (игнорирование необходимости энергетического перехода — Прим. «ВМ»), если уйти от дипломатии называется тупой, а вторая smart strategy (умная стратегия — Прим. «ВМ»). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. Точку поставил президент России Владимир Путин, — заявил представить лидера государства.

Чубайс добавил, что в случае выбора Россией «тупого» пути развития ее экономика была бы одной из самых отстающих среди мировых лидеров, передает РИА Новости.

Накануне глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что энергопереход является самым большим вызовом для российской экономики, так как он предполагает замещение энергетического экспорта промышленными товарами.