Кудрин назвал самый большой вызов для российской экономики

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что энергопереход является самым большим вызовом для российской экономики, так как он предполагает замещение энергетического экспорта промышленными товарами.

По словам Кудрина, далеко не все государства смогут реализовать энергопереход и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

— Россия живет неплохо, и то благосостояние, и тот уровень возможностей импорта, который мы осуществляем за счет наших валютных ресурсов, достигнут не нашей конкурентоспособностью в технологиях, в промышленности, в услугах, а добычей нефти, — сказал Кудрин.

Он также выразил мнение, что Россия в настоящее время имеет некоторые привилегии в этом отношении, потому как обеспечивает достойный уровень жизни своим гражданам за счет простых товаров, которые были получены из недр земли. Глава Счетной палаты предположил, что в результате перехода ситуация может измениться.

Теперь России, по мнению спикера, необходимо найти возможность заменить углеводороды промышленными товарами, что является нелегкой задачей для государства, передает РИА Новости.

23 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва планирует настаивать на том, чтобы энергетический переход никого не дискриминировал.

31 октября президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 заявил, что средняя температура в России растет быстрее, нежели во всем мире. Говоря о климатических изменениях, глава государства добавил, что сокращать выбросы парниковых газов — это недостаточная мера. Необходимо наращивать их поглощение, в чем у России есть большой потенциал.

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, саммит, который стартовал 30 октября в Риме, не оправдал надежд в вопросе борьбы с изменениями климата. При этом он отметил, что вера в решение проблем экологии еще не до конца утеряна.