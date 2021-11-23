РФ планирует настаивать на том, чтобы энергопереход был недискриминационным
Москва планирует настаивать на том, чтобы энергетический переход никого не дискриминировал. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
— Мы последовательно будем и далее работать на международных площадках в пользу сбалансированного, недискриминационного подхода к энергопереходу, настаивать будем на максимально полном учете особенностей всех без исключения государств, — сказал глава ведомства.
Он добавил, что Россия продвигает универсальные и прозрачные правила в сфере климата и хочет принимать участие в переговорах по данной теме и в будущем, передает РИА Новости.
9 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что обвинения США в адрес России в недостаточных усилиях по борьбе с последствиями изменения климатических условий вызывают недоумение и не имеют под собой доказательств.
31 октября президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 заявил, что средняя температура в России растет быстрее, нежели во всем мире. Говоря о климатических изменениях, глава государства добавил, что сокращать выбросы парниковых газов — это недостаточная мера. Необходимо наращивать их поглощение, в чем у России есть большой потенциал.
По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, саммит, который стартовал 30 октября в Риме, не оправдал надежд в вопросе борьбы с изменениями климата. При этом он отметил, что вера в решение проблем экологии еще не до конца утеряна.
В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что разочарование по итогам саммита «Большой двадцатки» связано с позициями России, Китая и Саудовской Аравии в вопросах борьбы с климатическими изменениями.