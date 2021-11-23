РФ планирует настаивать на том, чтобы энергопереход был недискриминационным

Фото: МИД РФ

Москва планирует настаивать на том, чтобы энергетический переход никого не дискриминировал. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— Мы последовательно будем и далее работать на международных площадках в пользу сбалансированного, недискриминационного подхода к энергопереходу, настаивать будем на максимально полном учете особенностей всех без исключения государств, — сказал глава ведомства.

Он добавил, что Россия продвигает универсальные и прозрачные правила в сфере климата и хочет принимать участие в переговорах по данной теме и в будущем, передает РИА Новости.

9 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что обвинения США в адрес России в недостаточных усилиях по борьбе с последствиями изменения климатических условий вызывают недоумение и не имеют под собой доказательств.

31 октября президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 заявил, что средняя температура в России растет быстрее, нежели во всем мире. Говоря о климатических изменениях, глава государства добавил, что сокращать выбросы парниковых газов — это недостаточная мера. Необходимо наращивать их поглощение, в чем у России есть большой потенциал.

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, саммит, который стартовал 30 октября в Риме, не оправдал надежд в вопросе борьбы с изменениями климата. При этом он отметил, что вера в решение проблем экологии еще не до конца утеряна.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что разочарование по итогам саммита «Большой двадцатки» связано с позициями России, Китая и Саудовской Аравии в вопросах борьбы с климатическими изменениями.