Проценко предупредил о высокой скорости распространения «омикрон»-штамма

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Штамм коронавируса «омикрон» переносится легче, чем вариант «дельта», но переносится между людьми гораздо быстрее. Поэтому расслабляться не стоит. Об этом в четверг, 13 января, заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

— По результатам наблюдения коллег, которые находятся в гуще событий «омикрона», они говорят, что болеют не слишком тяжело, — передает его слова РИА Новости.

Он также отметил, что у нового штамма меньше случаев стремительного ухудшения состояния больного. Проценко сообщил, что подготовка к приходу «омикрона» в Россию началась еще до Нового года. Врачи в больнице готовы, оборудование тоже в наличии.

— Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения «омикрона» гораздо выше, нежели у «дельты». Поэтому спасибо всем, кто носит маски, — отметил врач.

Также Проценко заявил, что искренне желал бы, чтобы эта волна пандемии оказалась последней.

До этого он рассказал, что больница №40 в Коммунарке расконсервирует временный госпиталь, так как врачи ожидают увеличения потока больных из-за омикрон-штамма коронавируса. По его словам, больница укомплектована всем необходимым и готова к увеличению потока госпитализированных. В учреждении работает колл-центр, сотрудники которого отвечают больным и их близким. При необходимости его штат можно увеличить.