Таксистам напомнили о правильном оформлении опознавательных знаков

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Знак такси должен подсвечиваться, быть оранжевого цвета и находиться на крыше авто. Об этом сообщила пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

— Мы просим водителей такси внимательно следить за внешним видом автомобилей: опознавательным оранжевым фонарем на крыше и «шашечками» на кузове, — уточнили в ведомстве.

Данные меры призваны помочь клиентам быстрее отличить такси от нелегальных перевозчиков и других транспортных средств. Соблюдение таксистами федерального закона №69 ежедневно проверяют инспекторы МАДИ. В случае несоответствия авто стандартам дорожной инспекции водителю машины и его таксомоторной компании будет выписан штраф.

В ведомстве добавили что согласно ГОСТ знак такси должен быть подключен к электросети автомобиля и подсвечиваться. Кроме того, в Москве такси обязательно красят в белый цвет, в Московской области — в белый с желтой и серыми полосами, передает РИА Новости.

11 января в департаменте транспорта рассказали о программе запуска беспилотного такси в столице.