Вины ребенка не существует: водителям напомнили о безопасности детей на дорогах

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Только за последние два дня на дорогах Москвы произошло два ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы. В столичной ГИБДД призвали водителей быть внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и напомнили об ошибках, которые обычно совершают несовершеннолетние при пересечении проезжей части.

В ведомстве подчеркнули, что при проезде пешеходных переходов обязательно нужно притормаживать и оценивать ситуацию вокруг. Основные ошибки детей — неожиданный выход на проезжую часть; выбегание и выход из-за припаркованных авто во дворах и дворовых проездах; перебегание проезжей части; переход вне пешеходного перехода и на запрещающий сигнал светофора.

— Понятия «вина ребенка» не существует, если он попал в беду на дороге, это означает лишь то, что мы, взрослые, вовремя не объяснили, не научили или самое страшное — сами продемонстрировали неправильное отношение к вопросам безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что начинающие российские водители больше всего боятся сломать машину. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей онлайн «СберАвто» и сервиса по безопасному заказу услуг «СберУслуги».