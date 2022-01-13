РФ не будет судить о новом казахском министре информации по «неловким» фразам

Фото: Администрация Президента РФ

Российская сторона оценит нового главу Министерства информации Казахстана Аскара Умарова по фразам на этой должности, а не по прежним «неловким» выражениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 13 января.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, осложнит ли назначение нового министра дипломатические отношения между российской и казахской сторонами.

— Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе, — объяснил Песков.

По его словам, Умаров чувствует оказанное президентом страны Касым-Жомартом Токаевым доверие, из-за чего повторение «нелепых» слов не должно произойти.

— Если есть какие-то проблемы и пробелы — такое тоже может быть, все-таки молодые люди — с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана, это все можно объяснить, рассказать, — цитирует ТАСС слова представителя президента России.

Ранее новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров после обвинений в русофобии заявил, что, будучи на предыдущих должностях, старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами.