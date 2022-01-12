Глава Мининформа Казахстана Умаров ответил на обвинения в русофобии

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Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров после обвинений в русофобии заявил, что, будучи на предыдущих должностях, старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами.

— Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами, — рассказал чиновник.

Казахстану, как уточнил он, важны союзнические отношения с Россией. Министерство планирует создать синергию с российскими и прочими медиа по обмену полезным опытом, отметил Умаров в Facebook.

12 января глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым, мотивировав это взглядами последнего. Руководитель ведомства привел несколько цитат министра, в которых тот нелестно отзывался о русских.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.