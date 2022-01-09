За время протестов в Казахстане погибли 164 человека

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Жертвами беспорядков в Казахстане оказались более 160 человек. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает агентство Sputnik Казахстан.

— В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 103 человека погибли в Алма-Ате, 21 человек — в Кызылординской области, 10 человек — в Жамбылской области и 8 — в Алма-Атинской.

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин сообщила, что во время беспорядков в республике погибли трое детей.

До этого стало известно, что девочка в возрасте четырех лет стала жертвой обстрела в Алма-Ате. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин. По ее словам, 7 января автомобиль с четырьмя детьми внутри ехал по улице города, позже по машине начали стрелять. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.