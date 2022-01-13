Польский председатель ОБСЕ предупредил о наивысшей угрозе войны за 30 лет

Фото: Пресс-служба Совфеда

В регионе ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в настоящее время нависла самая серьезная за последние 30 лет угроза войны. Об этом в четверг, 13 января, заявил председатель организации и глава МИД Польши Збигнев Рау.

Таким мнением он поделился на первом в 2022 году заседании постоянного совета ОБСЕ.

— Государства-участники сегодня особенным образом сталкиваются с угрожающей смесью вызовов миру и безопасности, — сказал он.

По его словам, конфликты, терроризм, последствия пандемии коронавируса и другие причины представляют вызовы для организации, которая хочет, чтобы война обошла Европу стороной.

Первое в этом году заседание постоянного совета организации проходит в четверг, 13 января, в Вене под польским представительством, передает ТАСС.

12 января заседание Совета Россия — НАТО завершилось в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.