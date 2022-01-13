Сергей Собянин заявил, что за десять лет в Москве число преступлений уменьшилось в разы

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Благодаря силам городской прокуратуры число убийств, грабежей и квартирных краж в столице уменьшилось в разы. Об этом в четверг, 13 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня прокуратура по-прежнему является главным надзорным органом по соблюдению прав и свобод граждан и координатором борьбы с преступностью. Должен сказать, что только за последние 10 лет ситуация самым серьезным образом изменилась в лучшую сторону. В Москве в два раза уменьшилось количество убийств, в восемь раз уменьшилось количество грабежей, в 14 раз уменьшилось количество квартирных краж и так далее, — рассказал он на праздничном мероприятии, посвященном 300-летию прокуратуры.

По словам мэра, это огромная работа, которая имеет колоссальное значение. Праздник привлекает много внимания со стороны московских и российских властей, которые знают о большом вкладе ведомства в борьбе с преступностью, начиная с 1990-х годов.

— Так сложилась у меня судьба, что я всегда тесно сотрудничал с органами прокуратуры последние 30 лет. И я хорошо знаю, какую роль прокуратура сыграла в том, чтобы противодействовать разгулу преступности в 90-е годы. По сути, это был самый профессиональный и надежный отряд по борьбе с преступностью, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Прокуратура помогла президенту России наладить конституционный порядок в стране. Сергей Собянин поздравил работников прокуратуры с их профессиональным праздником и вручил благотворительные письма, а также знаки отличия «За заслуги перед Москвой».

До этого сообщалось, что актриса Ирина Апексимова, которая является директором Театра на Таганке, 13 января 2022 года отмечает свой 56-й день рождения. Поздравительную телеграмму по этому случаю направил артистке мэр Москвы Сергей Собянин.