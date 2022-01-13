Мурашко рассказал, что привитые от COVID-19 кормящие женщины передают детям антитела

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Вакцинировавшиеся от коронавирусной инфекции женщины способны передать детям антитела к заболеванию во время грудного вскармливания. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг, 13 января, в ходе Гайдаровского форума.

Он отметил, что прививка способна защитить ребенка в том числе и от агрессивной мутации COVID-19 «омикрон».

— Сегодня все больше и больше говорят о том, что новый штамм «омикрон» в том числе более опасным становится для детей от момента рождения до четырех лет, как раз младенцы получают иммунитет за счет грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама — это защита новорожденного, — цитирует РИА Новости слова министра.

В этот же день Мурашко заявил, что темпы распространения коронавируса и смертности от него снизились в России за последние два месяца. По его словам, количество заболевших COVID-19 пациентов за последние недели сократилось на 30 процентов. Глава Минздрава добавил, что опыт других стран, где наблюдается распространение штамма «омикрон», говорит о необходимости подготовиться к этому и в России. При этом важно учитывать особенности этого варианта COVID-19.