Началось строительство путепровода на Ленинградском шоссе

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Начались работы по проектированию и строительству путепровода на пересечении Ленинградского шоссе и путей Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом сообщила пресс-служба Департамента строительства Москвы.

— Мы подвели итоги конкурса, определили генеральную подрядную организацию и приступаем к проектированию и строительству путепровода на пересечении Октябрьского направления железной дороги с Ленинградским шоссе в районе 24–25 километра, — уточнил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Первое место в проводимом конкурсе заняла компания «Дороги и мосты». Предстоит реконструировать два путепровода: на Ленинградском шоссе на пересечении с путями ОЖД и с Международным шоссе. В общей сложности обновят 5,5 километра автомобильных дорог. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить на участке все работы в течение трех лет, передает агентство городских новостей «Москва».

13 января стало известно, что проектирование и строительство надземного пешеходного перехода через первый Московский центральный диаметр в районе дома № 48 на Бутырском Валу началось.