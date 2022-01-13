Мясников рассказал о болезни, которую путают с циститом

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Часто признаки цистита проявляются при другой болезни, которую невозможно вылечить антибиотиками, — синдроме тазовой боли. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— Если прием курса антибиотиков не помог избавиться от неприятных ощущений, следует сдать мочу на посев. Отсутствие бактерий в анализе будет свидетельствовать о наличии синдрома тазовой боли, — заявил медик в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, причиной этой болезни является «перенастраивание» рецепторов, которые становятся гиперчувствительными.

В этой ситуации врач советует заняться тазовой гимнастикой и практиковать сдерживание позывов к мочеиспусканию.

— Это болезни больших городов и наше неумение сосуществовать со стрессом. Мы не умеем спускать пар, — заключил Мясников.

До этого телеведущий и медик выразил мнение, что некоторые лекарственные препараты могут быть опасными для здоровья человека в случае отсутствия назначения специалиста. От таких средств, по его словам, следует очистить домашнюю аптечку.