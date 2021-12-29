Доктор Мясников перечислил смертельно опасные препараты при самолечении

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Телеведущий и медик Александр Мясников выразил мнение, что некоторые лекарственные препараты могут быть опасными для здоровья человека в случае отсутствия назначения специалиста. От таких средств, по его словам, следует очистить домашнюю аптечку.

Эксперт отметил, что небезопасными являются таблетки под язык. Их обычно принимают при резко пониженном уровне артериального давления. При самолечении такие лекарства могут стать потенциальной причиной инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности.

— У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете — и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления, — заявил Мясников.

В эфире телеканала «Россия 1» врач добавил, что такие таблетки запрещены для самостоятельного приема во многих странах мира.

До этого Мясников рассказал о том, какие меры нужно предпринять, чтобы как можно скорее выздороветь от простуды.