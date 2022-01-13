Москвичам рассказали о работе ночных автобусов и электробусов за 2021 год

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более миллиона пассажиров за 2021 год перевезли ночные автобусы и электробусы столицы. Это количество в два раза превышает результаты предыдущего года. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В городе 16 ночных маршрутов, которые каждую ночь перевозят около 3,5 тысячи пассажиров в 70 районах Москвы. Отмечается, что это надежный и выгодный способ вернуться домой после полуночи.

— С 2013 года по поручению мэра Москвы мы запускаем в городе ночные маршруты. Сегодня их уже 16, за 8,5 года работы ими воспользовались 9 миллионов пассажиров. Ночные автобусы и электробусы — это самый удобный и экономный способ добраться домой в темное время суток — стоимость проезда такая же, как и днем. В последние годы по просьбам пассажиров мы открываем новые маршруты и будем и дальше развивать ночной транспорт для удобства жителей, — приводит Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.

До этого сообщалось, что в период новогодних праздников электробусы и автобусы Москвы перевезли более 10 миллионов пассажиров. Мосгортранс сумел обеспечить жителям и гостям столицы бесперебойную работу в новогодние праздники. На городских маршрутах в это время ежедневно работали 6,5 тысячи водителей и более четырех тысяч автобусов и электробусов.