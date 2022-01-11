Московские автобусы и электробусы перевезли более 10 миллионов пассажиров за новогодние праздники

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Озёрная Карта всех событий

В период новогодних праздников электробусы и автобусы Москвы перевезли более 10 миллионов пассажиров. Об этом во вторник, 11 января, сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

По его словам, Мосгортранс сумел обеспечить жителям и гостям столицы бесперебойную работу в новогодние праздники. На городских маршрутах в это время ежедневно работали 6,5 тысячи водителей и более, чем четыре тысячи автобусов и электробусов.

— Новогодние праздники — особенное время, когда люди едут поздравлять родных и близких. Наша задача - обеспечить пассажиров безопасным и комфортным транспортом, — подчеркнул он.

Асаул также отметил, что количество пассажиров московских автобусов и электробусов в новогодние праздники увеличилось на 1,6 миллиона человек в сравнении с прошлогодним праздничным периодом.

Самыми популярными стали маршруты м16, 637, т73, м1 и м2. Они проходят от метро «Озерная» до метро «Октябрьская», от 6-го микрорайона Бибирево до ВДНХ и от метро «Парк Победы» до метро «Владыкино» через центр города, говорится в сообщении.

До этого заместитель мэра столицы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов сообщил, что в новогодние праздники общественным транспортом Москвы воспользовались свыше 51 миллиона жителей и гостей города.