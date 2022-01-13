Котяков заявил об увеличении возраста материнства в России с 27 до 29 лет

Фото: Пресс-служба Госдумы

За последнее десятилетие российские женщины стали почти на два года позже рожать детей, нежели было ранее. Об этом в четверг, 13 января, заявил министр труда России Антон Котяков.

— Мы видим, что за последние 10 лет средний возраст наших мам увеличился с 27 лет почти до 29 лет. И это во многом снижает еще и количество рождений, — сказал глава Минтруда.

Он также добавил, что похожая тенденция также наблюдается в европейских странах, в частности, в Бельгии, Австрии и Германии.

Министр подытожил, что данный фактор необходимо учитывать при формировании трудового рынка, передает РИА Новости.

Недавно в Госдуму внесли поправки к законодательству, которыми предлагается запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Об этом сообщил председатель комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Суррогатными матерями, как уточнил он, смогут стать только россиянки. При этом запрет не распространяется на случаи, когда гражданин России находится в браке с иностранцем или лицом без гражданства.