Адвокат Жорин сообщил о намерении требовать компенсацию от европейского регулятора после вакцинации

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Известный юрист Сергей Жорин рассказал, что намерен требовать компенсацию после вакцинации иностранным препаратом.

Он пояснил, что решился на иностранную прививку ради путешествий по работе. До этого он прошел вакцинацию российским «Спутником V», но многие европейские страны не признают эту вакцину.

Жорин отметил, что из-за сроков командировки ему пришлось сделать выбор в пользу однокомпонентной Johnson & Johnson.

30 декабря юрист получил QR-код и установил на телефон приложение Green Pass, где в режиме онлайн мог видеть страны, доступные для посещения. Сертификат о вакцинации должен был действовать на протяжении года. Но вскоре многие страны отказались признавать эту прививку.

— На сегодняшний день — это факт — Австрия не признает вакцину от Johnson & Johnson. Около двух недель назад Green Pass окрасился в красный цвет и показывает, что вакцина не действует. На очереди — Франция. А дальше — любые страны Европы, — отметил он в комментарии Пятому каналу.

Жорин пояснил, что возмущен тем, что его заставили пройти повторную вакцинацию, гарантировав свободное перемещение минимум на год, а затем аннулировали сертификат. Кроме того, появилась информация о возможных осложнениях после данной вакцины.

Сергей Жорин считает, что те, кто прошли вакцинацию этим препаратом должны требовать компенсации от европейского регулятора.

Ранее иммунолог Крючков призвал сократить сроки ревакцинации в России.