Иммунолог Крючков призвал сократить срок ревакцинации от COVID-19 в России

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Нормативный срок ревакцинации от коронавируса в России составляет полгода, однако из-за появления штамма «омикрон» эффективность прививки снижается, усилить защиту помогло бы более раннее использование «бустерной» дозы вакцины. Такое заявление сделал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, срок в шесть месяцев является слишком долгим для ревакцинации и его стоит снизить.

— Оптимальный срок, с моей точки зрения, — четыре, в крайнем случае — пять месяцев. Но, к сожалению, по действующим сейчас правилам, даже если человек хочет ревакцинироваться раньше, он не может этого сделать, ему отказывают. Говорят, что надо ждать полгода, — отметил иммунолог в комментарии «Радио 1».

Он отметил, что существующие сейчас мРНК- и векторные вакцины, включая российский «Спутник V», по-прежнему высокоэффективны против развития тяжелого течения заболевания и летальных исходов.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев предупредил, что в России в ближайшее время произойдет большой подъем заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса. Он посоветовал россиянам помнить о профилактических мерах и пройти вакцинацию, передает НСН.

До этого иммунолог Владимир Болибок отметил необходимость вакцинации подростков «Спутником М».