Врач рассказал, нужно ли пить антибиотики при ОРВИ

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, обязательно ли при вирусной инфекции принимать антибиотики.

— Антибиотики никогда и ни при каких обстоятельствах не действуют на вирусы. Любое лекарственное средство если не показано, то противопоказано. Нет ни одной вирусной болезни, в протоколы лечения которой входят антибиотики. Их назначение при инфекциях — одно из главных медицинских преступлений, — рассказал доктор Комаровский в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Доктор объяснил, что антибиотики часто вызывают аллергическую реакцию и рост бактерий, которые становятся устойчивыми к препарату. Сейчас, по его словам, существует множество исследований, который говорят о том, что назначение антибиотиков в 4-10 раз увеличивает вероятность бактериальных осложнений.

— Если врач не назначил лекарств при вирусной инфекции и рекомендовал поменьше есть, больше пить и дышать свежим воздухом, то это идеальный врач. Берегите его, поздравляйте его с Новым годом и с Днем рождения.

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