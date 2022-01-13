Проценко готов отдать «кусочек себя» для окончания пандемия коронавируса

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко готов отдать «кусочек себя» для того, чтобы грядущая волна коронавирусной инфекции стала последней. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

Проценко объяснил, что штамм «омикрон» распространяется намного быстрее, чем «дельта», однако граждане с новой вариацией инфекции, как правило, болеют легче.

— Расслабляться не надо, потому что индекс контагиозности и скорость распространения «омикрона» гораздо выше у «омикрона» нежели у «дельта». Поэтому спасибо всем, кто носит маски. <...> Я бы отдал кусочек себя, чтобы эта волна была последней, — добавил главврач Коммунарки.

Подготовка системы здравоохранения к новой волне коронавируса началась еще в 2021 году, так как Россия не сможет избежать распространения «омикрона». Проценко уточнил, что больница в Коммунарке готова к большому количеству инфицированных: недавно в медицинском учреждении провели диагностику всей аппаратуры.

Единственный метод борьбы с COVID-19 – вакцинация, передает слова главврача ТАСС.

13 января глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинировавшиеся от коронавирусной инфекции женщины способны передать детям антитела к заболеванию во время грудного вскармливания.