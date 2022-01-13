Детская песенка Baby Shark первой в мире набрала 10 миллиардов просмотров на YouTube

Фото: Скриншот с YouTube

Видео с южнокорейской детской песней Baby Shark Dance («Танец маленьких акул») первым в мире набрало свыше 10 миллиардов просмотров на YouTube. Об этом сообщает компания Pinkfong, создавшая видеоролик.

— Зарядка маленькой акулы (Baby Shark Dance) от Pinkfong превысила уровень в 10 миллиардов просмотров по всему миру! Это число, которое намного превышает численность населения планеты в 7,8 миллиарда. Видимо, все жители Земли хотя бы раз посмотрели его, — говорится на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

Отмечается, что если сложить время, которое зрители потратили на просмотр ролика, то оно превысит 43 тысячи лет.

Видео Baby Shark опубликовали в июне 2016 года. В ноябре 2020 года песню включили в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое видео на YouTube, когда число его просмотров превысило 7 миллиардов.

Ранее сообщалось, что видеоблогер Джеймс Дональдсон, известный под псевдонимом MrBeast, воссоздал сериал «Игра в кальмара» в реальной жизни, только без убийств. Этой новостью он поделился на своем YouTube-канале.