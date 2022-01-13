Бастрыкин призвал уравнять ответственность блогеров и СМИ

Фото: СК РФ

Блогеры должны нести ответственность за недостоверную информацию наравне со СМИ. Об этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин в четверг, 13 января.

— На основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности. С учетом этого, а также специфики следственно-оперативных мероприятий распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования, — рассказал правоохранитель.

В связи с этим, как считает он, следует законодательно определить правовой статус подобных площадок и их авторов. Аудитория блогеров по охвату нередко намного превышает ту, что есть у некоторых СМИ, приводит слова Бастрыкина РГ.

13 января в России празднуется День печати. В эту честь спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко отметила, что учиться на журналистов идут люди, обладающие талантом и неравнодушием. Также она поздравила всех сотрудников СМИ с профессиональным праздником — Днем российской печати, который отмечается в стране 13 января. Матвиенко подытожила, что печатное слово всегда имело огромное значение для миллионов людей, потому как оно помогает найти ответы на самые сложные вопросы современного общества.