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Проценко: Россия готова к пятой волне коронавируса

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Проценко: Россия готова к пятой волне коронавируса
Фото: er.ru

Подготовка системы здравоохранения России к пятой волне коронавирусной инфекции началась еще до Нового года. Медицинские учреждения полностью готовы. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

— Ни Москва, ни Россия этого не избежит, поэтому подготовка системы началась еще до Нового года. Койки развернуты, мы готовы. Врачи уже два года находятся в боеготовности, в режиме нон-стоп, — передает слова Проценко РЕН ТВ.

Главврач больницы в Коммунарке также объяснил, что штамм «омикрон» распространяется намного быстрее, чем «дельта», однако граждане с новой вариацией инфекции, как правило, болеют легче. Единственный путь победить COVID-19, по его мнению, это соблюдать правила личной гигиены и пройти вакцинацию — «Спутник V» может побороть «омикрон».

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Ранее Проценко заявил, что готов отдать «кусочек себя» для того, чтобы грядущая волна коронавирусной инфекции стала последней. После он добавил, что больница в Коммунарке готова к большому количеству инфицированных: недавно в медицинском учреждении провели диагностику всей аппаратуры.

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