«Немного поддатый был»: знакомая — об образе жизни скончавшегося актера Гериловича

Фото: instagram.com / @gerilovich.aleksei

Сотрудница продуктового магазина, посетителем которого был актер «Глухаря» и «Интернов» Алексей Герилович, рассказала, как он вел себя в последнее время.

Женщина отметила, что Герилович выделялся на фоне остальных посетителей магазина благодаря своей физической форме. Она рассказала, что актер покупал у нее продукты: йогурт, кефир и фрукты.

— У меня он был давно, брал как-то пиво. У него бывало такое иногда. Я его видела, что он немного поддатый был иногда, — цитирует продавщицу Пятый канал.

По ее словам, Алексей Герилович никогда не появлялся в компании, а все время заходил в магазин один. Только единожды женщина увидела его со спутником.

— Летом с каким-то мужчиной. А так все время один. Нет такого, что он с компанией какой-то тусовался. Даже когда он стакан (выпить, — прим «ВМ») какой-то садился, то все равно один», — сказала она.

12 января стало известно, что российского 48-летнего актера Алексея Гериловича обнаружили мертвым в квартире в Москве.

СПРАВКА «ВМ»

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Профессиональное образование он сперва получил в Белорусской государственной академии искусств, а после в Школе актерского мастерства Юрия Грымова.

За творческую карьеру артист сыграл роли в 62 кинокартинах. Среди них сериалы «Домашний арест», «Универ» и многие другие.