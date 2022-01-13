Иммунолог Крючков назвал главный фактор, который поможет взять пандемию под контроль

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Иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемию в конце концов удастся взять под контроль, но не раньше середины 2022 года и только при условии активной массовой вакцинации населения. Текущая же волна, вызванная «омикроном», будет не последней.

— Еще в 2020 году я сделал прогноз о том, что, скорее всего, мы перейдем в подострую, более управляемую стадию где-то в середине 2022 года. Это связано с эволюцией вируса — в меньшей степени, и в большей степени — с накоплением коллективного иммунитета, — пояснил эксперт в комментарии «МИР 24».

Показатели коллективного иммунитета в 85 процентов не приведут к полному окончанию пандемии, но позволят контролировать процесс, снизить число летальных исходов.

Крючков добавил коронавирус всегда будет опаснее, чем грипп. Летальность от выявленных симптоматических случаев сезонного гриппа составляет 0,12-0,17 процента, у коронавируса эти показатели гораздо выше. Кроме того, коронавирус гораздо более заразен.

Ранее инфекционист Вознесенский рассказал, когда стоит ждать окончания пандемии.

Источник: mir24.tv