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Столичных автомобилистов предупредили о затруднениях на дорогах из-за непогоды

Виктория Сикерина

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Столичных автомобилистов предупредили о затруднениях на дорогах из-за непогоды
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Капотня Карта всех событий

Затрудненное движение транспорта на некоторых улицах в Москве ожидается к вечеру четверга из-за неблагоприятных для дорожной безопасности погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 13 января.

В ведомстве отметили, что снегопад, который наблюдается в городе в настоящий момент, продлится до утра пятницы.

Так, основные заторы образуются на Московской кольцевой автодороге в районе улицы Капотня, 33-ем километре внутренней и 85-м километре внешней сторон МКАД, а также на внутренних сторонах Третьего транспортного кольца и Рижской эстакады.

— На дорогах будет много снега и плохая видимость, возможно образование гололедицы. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области. Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду в регионе ожидается до 17:00 15 января, предупреждение о гололедице действует до 12:00 15 января, а сильный снег в Москве и Подмосковье будет идти до 21:00 14 января

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