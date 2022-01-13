Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Согласно данным синоптиков, снег продлится до 21:00 пятницы, его прирост может составить до 10 сантиметров, местами ожидается метель с порывами ветра до 15-18 метров в секунду, — уточнил заммэра города.

В связи с непогодой в Москве аварийные службы дежурят круглосуточно. Электрикам были даны указания подготовить дополнительные генераторы. Более того, по мере выпадения осадков коммунальщики преступят к подметанию проезжей части – особое внимание уделят пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта и станциям метро и МЦК. Ближайшие работы намечены на 16:00.

Бирюков добавил, что на МКАДе и в ТиНАО будут дежурить тягачи. Заммэра просил горожан на время непогоды отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным.

12 января Петр Бирюков заявил о завершении благоустройства около вокзала «Восточный».