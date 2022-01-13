Москвичам рассказали об особенностях работы электробусов в период сильных морозов

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные электробусы работают уже четвертую зиму подряд. Они выезжают на маршруты даже в период сильных морозов. В московском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 января, рассказали об основных особенностях работы электробусов зимой.

В ведомстве отметили, что город заключил с производителями контракты, рассчитанные на 15 лет.

— Согласно им, российские компании гарантируют нам стабильную работу электробусов в зимний период; работоспособность системы термостатирования — зимой она обогревает батареи электробуса и поддерживает оптимальную температуру для работы даже в минус 40; хорошо отапливаемый салон электробуса работу; подогрева токоприемника, который позволяет заряжать электробус без задержек при любых погодных условиях, — заявили в пресс-службе.

Помимо этого, специалисты сервисных городских служб непрерывно контролируют состояние электробусов и зарядных станций. Коэффициент технической готовности экологически чистого вида транспорта оценивается на 97 процентов, говорится в сообщении.

До этого в Дептрансе Москвы сообщили, что более миллиона пассажиров за 2021 год перевезли ночные автобусы и электробусы столицы. Это количество в два раза превышает результаты предыдущего года.