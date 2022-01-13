Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали об особенностях работы электробусов в период сильных морозов

Виктория Сикерина

Город
Москвичам рассказали об особенностях работы электробусов в период сильных морозов
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные электробусы работают уже четвертую зиму подряд. Они выезжают на маршруты даже в период сильных морозов. В московском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 января, рассказали об основных особенностях работы электробусов зимой.

В ведомстве отметили, что город заключил с производителями контракты, рассчитанные на 15 лет.

— Согласно им, российские компании гарантируют нам стабильную работу электробусов в зимний период; работоспособность системы термостатирования — зимой она обогревает батареи электробуса и поддерживает оптимальную температуру для работы даже в минус 40; хорошо отапливаемый салон электробуса работу; подогрева токоприемника, который позволяет заряжать электробус без задержек при любых погодных условиях, — заявили в пресс-службе.

Помимо этого, специалисты сервисных городских служб непрерывно контролируют состояние электробусов и зарядных станций. Коэффициент технической готовности экологически чистого вида транспорта оценивается на 97 процентов, говорится в сообщении.

До этого в Дептрансе Москвы сообщили, что более миллиона пассажиров за 2021 год перевезли ночные автобусы и электробусы столицы. Это количество в два раза превышает результаты предыдущего года.

Читайте также:
Транспорт электробусы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте