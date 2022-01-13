Курс рубля резко упал после заявлений Рябкова о переговорах с НАТО

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Курс рубля резко ослабел к доллару и евро после заявлений замглавы МИД России Сергея Рябкова. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 13 января.

— Курс доллара расчетами «завтра» на 15:36 по Москве четверга рос на 65 копеек — до 75,36 рубля, курс евро — на 91 копейку — 86,41 рубля. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent корректируется вниз на 0,34 процента — до 84,38 доллара за баррель, — говорится в сообщении.

Рябков после переговоров с НАТО заявил, что США хотят «выпустить пар» из российской инициативы по безопасности, приближая военную инфраструктуру альянса к границам России. Москва решительным образом предостерегает Украину и Запад, если у них есть замыслы военного решения проблемы Донбасса, приводит слова Рябкова РИА Новости.

12 января замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ситуация с контролем над вооружениями в ЕС полностью разложилась из-за действий Запада. Россия и НАТО не обладают объединяющей позитивной повесткой дня, сетует он. Альянс настроен на сдерживание России, и данный факт разрушает попытки выстроить безопасность в ЕС на иных принципах, заключил дипломат.