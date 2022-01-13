Чубайс рассказал о возможном росте доходов России от продажи водорода к 2030 году

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Доходы России от продажи водорода могут достичь 40 миллиардов рублей к 2030 году. Об этом в четверг, 13 января, сообщил специальный представитель главы государства по связи с международными организациями Анатолий Чубайс.

По его словам, в стране до 2030 года может возникнуть до 10 новых отраслей в рамках энергоперехода. Одна из них — использование водорода как нового голубого топлива.

— У России есть фантастическое преимущество. Я считаю, что к 2030 году Россия может выйти на объем продаж от шести до 10 миллионов тонн водорода на мировом рынке. Это до 40 миллиардов долларов, — рассказал он в ходе Гайдаровского форума.

Однако, подчеркнул Чубайс, это потребует существенных изменений в современной российской экономике. Какие-то отрасли придется создавать с нуля, какие-то — сворачивать, передает ТАСС.

Накануне глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что энергопереход является самым большим вызовом для российской экономики, так как он предполагает замещение энергетического экспорта промышленными товарами.