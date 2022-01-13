Стали известны подмосковные округа — лидеры по борьбе с сосульками

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Госжилинспекция Московской области составила рейтинг округов, которые эффективнее всех боролись с сосульками в период новогодних каникул по результатам отработки заданий специального мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

Всего было выполнено более пятидесяти тысяч заданий по осмотру и очистке крыш домов от снежных навесов и наледи. Это составляет 72 процента от общего числа заявок, поступивших за время новогодних праздников.

17 муниципалитетов показали результаты по данной работе выше 90 процентов, а возглавили топ Власиха, Восход, Бронницы и Серебряные Пруды. Также среди лучших Егорьевск, Люберцы, Кашира, передает РИАМО.

Задачи по мониторингу состояния кровель начали поступать через мобильное приложение «Проверки Подмосковья» с началом сильных снегопадов в регионе.

В предновогодние дни лучше всего провели работу с выполнением заявок Власиха, Серебряные Пруды и Королев.

Ранее москвичам рассказали о способах пожаловаться на снег и сосульки. Москвичи могут пожаловаться на некачественную уборку в управляющую компанию.