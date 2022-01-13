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Назван процент преступлений с использованием легального оружия в России

Ирина Игнатенко

Общество
Назван процент преступлений с использованием легального оружия в России
Фото: moscow-live

Преступления, которые совершаются в России с использованием легально зарегистрированного оружия, составляют менее половины процента от общего числа правонарушений. Об этом рассказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин.

— Легальным оружием совершается 0,4 процента от всех преступлений с оружием, которые совершаются в стране. То есть это минимальный процент — на уровне погрешности, — отметил Аничкин в комментарии «Радио 1».

По мнению эксперта, не стоит ожидать, что предложенное главой СК Александром Бастрыкиным возвращение контроля за оборотом оружием от Росгвардии к МВД снизит уровень преступности — это лишь технический перевод полномочий.

По его мнению, для более эффективной борьбы с вооруженными нападениями следует сосредоточиться на выявлении людей, которые планируют такие преступления, улучшать разыскную деятельность.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия органам внутренних дел.

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