«Чудовищные преступления»: зачем Бастрыкин предложить вернуть МВД контроль за оружием

Фото: СК РФ

Глава СК Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия органам внутренних дел. По его словам, это связано с рядом происшествий в учебных заведениях. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, поможет ли возврат контроля за оружием в МВД снизить уровень преступности и избежать повторения громких трагедий.

Смысл есть

Разделение функций между различными подразделениями влияет на качество их работы, уверен полковник полиции в отставке, доктор юридических наук Петр Скобликов.

— Когда правоохранительные структуры дробятся, становятся более автономными, между ними ухудшается взаимодействие. Само по себе выделение Росгвардии в отдельную структуру не имело под собой веских оснований, которые во всяком случае не были заявлены в публичном поле. Когда мы говорим о контроле за оборотом гражданского оружия — это лишь частная проблема, вытекающая из более общей, которую я обозначил, — сказал эксперт.

Он отметил, что при возложении функции контроля на Росгвардию любые решения, принимаемые по поводу выдачи оружия, становятся менее обоснованными и менее объективными. При этом сотрудники МВД, занимающиеся выявлением и профилактикой правонарушений, не могут контролировать наличие оружия у граждан. Поэтому передача функции МВД — логичное и правильное решение, уверен собеседник «ВМ».

Как отметил член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Евгений Марченко, возврат контроля за оружием МВД действительно может положительно повлиять на ситуацию.

— Я думаю, что предложение Бастрыкина основывается на том, что у МВД больше структурных подразделений, чем у Росгвардии. Начнем с того, что у нас есть территориальные отделы полиции, которых большое количество. Есть везде участковые и им проще за этим будет следить, так что определенный смысл имеется — по крайней мере, данную идею можно рассматривать, — рассказал депутат.

По словам Марченко, необходимо организовывать регулярные проверки граждан, имеющих оружие, при которых участковые не реже раза в год контролировали бы, как оно хранится. Для этого можно увеличить финансировать и нанять на работу в МВД новых сотрудников, чтобы еще больше не нагружать систему, подчеркнул депутат.

Поможет не во всех случаях

По словам Скобликова, передача контроля за оружием в МВД не лишена смысла, однако может не оказать радикального влияния на ситуацию.

— Все зависит от того, как будет организована работа в МВД. Потенциально МВД эти задачи способно решать лучше, чем Росгвардия, но это не значит, что такие случаи, как в Казани, исчезнут вообще: если человек задался целью вооружиться и совершить преступление, он это сделает. Если вы посмотрите историю казанского стрелка, то он перебирал различные варианты, в том числе и изготовление взрывчатых устройств, — рассказал эксперт.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что взрывчатые устройства изготавливаются по схемам, которые можно найти в даркнете и даже на незапрещенных сайтах. Если человек придет в учебное заведение не с оружием, а со взрывчатыми веществами, тема контроля за гражданским оружием не будет иметь значения, подчеркнул специалист.

Структура преступности очень сильно изменилась за последние 30 лет, заметил Марченко.

— В 90-х было много особо тяжких преступлений с применением оружия, большое количество заказных убийств, разбои, грабежи. Применялось автоматическое оружие. Сейчас все преступления в основном происходят в интернете. На мой взгляд, черный рынок огнестрельного оружия значительно уменьшился, потому что в нем нет потребности. Но у нас есть ситуации, когда психически неуравновешенные молодые люди совершают чудовищные преступления в учебных заведениях. Это одна из основных проблем на сегодняшний момент, — рассказал депутат.

По мнению собеседника «ВМ», нередко преступления совершаются при помощи официально зарегистрированного оружия. Для предотвращения таких трагедий имеет смысл внести изменения в законодательство, подчеркнул Марченко.

— Преступления, которые происходят в учебных заведениях, не подпадают под террористический акт, хотя объективная сторона преступления идентична теракту. Но в теракте мотив — оказание давления на власть, тут такого нет, поэтому статья о недонесении не работает, хотя что там, что там — массовое убийство. Психологи говорят, что при совершении таких преступлений человек часто делится со знакомыми своими планами. Имело бы смысл такой закон принять, чтобы, если с человеком поделились такой информацией, он понимал: не передаст ее в правоохранительные органы — будет отвечать, — резюмировал депутат.

Функции по контролю за оборотом оружия могут снова возложить на МВД — необходимость в этом возникла после большого количества громких происшествий в школах и ВУЗах. Об этом в четверг, 13 января, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов, — сообщил Бастрыкин добавив, что эта инициатива находится на этапе межведомственного обсуждения.

В 2021 году в России произошло сразу несколько трагедий в учебных заведениях. В частности, 11 мая массовое убийство было совершено в казанской гимназии № 147, бывший ученик которой сначала подорвал самодельное взрывное устройство, после чего начал стрелять. В результате трагедии погибли семь детей и два учителя.

20 сентября в Пермском государственном университете студент открыл огонь. Было убито шесть человек.

23 ноября в ФСБ сообщили о задержании в Казани подростка, собиравшегося напасть с винтовкой на местную школу. У него нашли пневматическую винтовку и средства связи, с помощью которых подросток пытался выяснить, как переделать свое оружие в боевое.