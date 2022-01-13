Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Барический «плинтус»: синоптик предупредил москвичей о рекордно низком давлении

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Барический «плинтус»: синоптик предупредил москвичей о рекордно низком давлении
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Уровень барометров опустится до рекордно низких для января 716 миллиметров ртутного столба или 954,6 паскаля к 14:00 пятницы в столице. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 13 января.

Он отметил, что причина такого природного явления — действие циклона «Эльза».

— Циклон «Эльза» обрушит фон атмосферного давления ниже« барического «плинтуса»! В качестве «плинтуса» выступает рекордно низкое для этого дня атмосферное давление, которое держится с 1948 года, когда метеорологи зафиксировали 960,7 паскаля. А значит, в пятницу в Москве будет установлен новый для этого дня рекорд низкого атмосферного давления, — заявил синоптик.

Вечером пятницы в городе ожидается похолодание, из-за чего на дорогах образуется гололедицы, добавил Тишковец на официальной странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области. Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду в регионе ожидается до 17:00 15 января, предупреждение о гололедице действует до 12:00 15 января, а сильный снег в Москве и Подмосковье будет идти до 21:00 14 января.

Читайте также:
Евгений Тишковец Погода Рекорды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте