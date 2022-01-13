«Барический «плинтус»: синоптик предупредил москвичей о рекордно низком давлении

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Уровень барометров опустится до рекордно низких для января 716 миллиметров ртутного столба или 954,6 паскаля к 14:00 пятницы в столице. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 13 января.

Он отметил, что причина такого природного явления — действие циклона «Эльза».

— Циклон «Эльза» обрушит фон атмосферного давления ниже« барического «плинтуса»! В качестве «плинтуса» выступает рекордно низкое для этого дня атмосферное давление, которое держится с 1948 года, когда метеорологи зафиксировали 960,7 паскаля. А значит, в пятницу в Москве будет установлен новый для этого дня рекорд низкого атмосферного давления, — заявил синоптик.

Вечером пятницы в городе ожидается похолодание, из-за чего на дорогах образуется гололедицы, добавил Тишковец на официальной странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области. Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду в регионе ожидается до 17:00 15 января, предупреждение о гололедице действует до 12:00 15 января, а сильный снег в Москве и Подмосковье будет идти до 21:00 14 января.