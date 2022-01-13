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«Он аж замер»: Арзамасова показала, как сын слушает классическую музыку

Виктория Сикерина

Общество
«Он аж замер»: Арзамасова показала, как сын слушает классическую музыку
Фото: instagram/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова нечасто делится подробностями личной жизни. В особенности редко она показывает их совместного с тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом сына Льва. Однако на днях артистка решила показать, как малыш слушает классическую музыку.

На опубликованном в личном блоге видео ребенка показали на фоне детской комнаты. Он увлекательно слушал музыкальные произведения и внимательно смотрел в камеру.

— Музыку тихим фоном мы Левушке стали включать время от времени сразу. Детские песенки и тихонечко классику. Надо сказать, что он не особенно на нее отвлекался, так же, как и на обычный разговор, «гур-гур» между людьми. Играет себе и играет. А тут рискнули включить погромче. Ну, уж я не знаю, наверное, все мамы видят в своем ребенке что-то космическое, но я балдею от его микроэмоций на музыкальные акценты. Мне показалось, что я увидела тихий восторг. Он аж замер, — трогательно подписала Арзамасова пост на странице в Instagram.

Подписчики пары тут же отреагировали на видео с участием мальчика. Они написали, что Лев сильно похож на маму, а также пожелали семье крепкого здоровья и счастья.

На днях Елизавета Арзамасова поделилась фотографиями совместного отдыха с мужем, фигуристом Ильей Авербухом, и его сыном от предыдущего брака Мартином.

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