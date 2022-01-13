Памятник Минину и Пожарскому демонтировали для реставрации
Памятник Минину и Пожарскому демонтировали с постамента на Красной площади для реставрации. Об этом сообщила пресс-служба Государственного исторического музея.
— Самый опасный и ответственный момент реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от постамента, благополучно завершен. Теперь реставраторы приступают к детальному обследованию памятника и процессу реставрации, — уточнил директора музея Алексей Левыкин.
Оборудование павильона для реставрации исторического объекта было завершено в декабре 2021 года: сотрудники проверили кран-балку и инженерное оборудование. Сегодня в районе 14:00 скульптура была перенесена на реставрационно-монтажный стол.
Реставрация памятника в честь Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского будет завершена к ноябрю 2022 года, добавили в городском агентстве новостей «Москва».
11 января Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации столичных монументов в 2022 году. Специалисты продолжат возрождать остров Балчуг и работать над частями знаменитого Дома на набережной в наступившем году.