Памятник Минину и Пожарскому демонтировали для реставрации

468344_3061x2176_873_4de510cc595b0ebc85f6b505d3dc0a88.jpg / Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Памятник Минину и Пожарскому демонтировали с постамента на Красной площади для реставрации. Об этом сообщила пресс-служба Государственного исторического музея.

— Самый опасный и ответственный момент реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от постамента, благополучно завершен. Теперь реставраторы приступают к детальному обследованию памятника и процессу реставрации, — уточнил директора музея Алексей Левыкин.

Оборудование павильона для реставрации исторического объекта было завершено в декабре 2021 года: сотрудники проверили кран-балку и инженерное оборудование. Сегодня в районе 14:00 скульптура была перенесена на реставрационно-монтажный стол.

Реставрация памятника в честь Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского будет завершена к ноябрю 2022 года, добавили в городском агентстве новостей «Москва».

11 января Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации столичных монументов в 2022 году. Специалисты продолжат возрождать остров Балчуг и работать над частями знаменитого Дома на набережной в наступившем году.