Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве за один день

Георгий Соланович

Город
Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве за один день
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Четверть месячной доли осадков выпадет в Москве 13 января. Об этом в своем Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Теплый атмосферный фронт, накрывший столицу снегопадом и метелью, откроет путь к вторжению атлантического воздуха с аномально высоким температурным фоном, на 8-10 градусов превышающем среднесуточную климатическую норму – ночью и днем столбики термометров в Москве резко поднимутся до -2…+3. <...> Общее количество небесной влаги за предстоящие 24 часа - от 7 до 12 мм, что составляет 20-25% месячной нормы, — заметил синоптик.

Тишковец добавил, что снег и даже дождь будут идти в Москве в пятницу. Видимость в светлое время дня ухудшится до 500 метров, возможен гололед.

Для метеозависимых граждан Тишковец в Instagram спрогнозировал ухудшение их самочувствия: из-за циклона «Эльза» атмосферное давление упадет ниже барического «плинтуса» и станет равно 716 миллиметрам ртутного столба, тем самым побив рекорд 1948 года.

Ранее синоптик рассказал, что появление солнечного гало над Москвой вызвало в городе аномальные морозы.

Читайте также:
непогода в столице Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте