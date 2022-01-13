В Госдуме предложили организовать регулярные проверки граждан с оружием

Фото: Пресс-служба Госдумы

Хранение оружия должно осуществляться таким образом, чтобы к нему не имели доступ посторонние лица. Чтобы исключить подобные нарушения, необходимо как минимум раз в год организовывать проверки граждан. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Евгений Марченко.

— Я считаю, необходимо, чтобы проводились постоянные проверки. Чтобы к человеку, у которого есть оружие, приходил участковый и проверял, как оно у него хранится. Чтобы это оружие было в сейфе, и чтобы дети не могли получить к нему доступ, — сказал депутат.

По его словам, сейчас место хранения изучается только при получении разрешения. В идеале же нужно не реже раза в год проверять, как организуется хранение, уверен собеседник «ВМ».

Марченко отметил, что загрузка у участковых сейчас достаточно большая, поэтому при необходимости можно выделить финансирование на организацию проверок.

— Если на участковых навесить еще и проведение проверок, то они не справятся. Поэтому здесь надо подходить в комплексе, увеличивать финансирование МВД, чтобы людей работало больше там, — резюмировал депутат.

Также он обратил внимание, что необходимо ввести закон, который обяжет людей сообщать информацию о готовящихся преступлениях в учебных заведениях. Сейчас за недонесение в таких случаях нет никакого наказания, заключил Марченко.

Функции МВД по контролю за оборотом оружия могут восстановить — необходимость в этом возникла после большого количества происшествий в учебных заведениях России. Об этом в четверг, 13 января, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов, — сообщил Бастрыкин, отметив, что эта инициатива уже обсуждается.