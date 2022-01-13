Бывший муж Апиной раскрыл подробности ее госпитализации
Жизни эстрадной певицы Алены Апиной, недавно оказавшейся на больничной койке, ничего не угрожает. Об этом рассказал бывший супруг Апиной Александр Иратов.
По его словам, певица перенесла плановую операцию и сейчас уже чувствует себя нормально.
— Ничего страшного не произошло, плановая операция, — цитирует Иратова Пятый канал.
До этого Апина опубликовала в своем Instagram видеообращение фолловерам, где рассказала о своем состоянии. Алена Апина встретила старый Новый год на больничной койке из-за обострения старых заболеваний. Несмотря на ее слова о надежде на скорейшее выздоровление, певице заметно трудно было говорить.
Осенью Алена Апина рассказала, что о втором супруге, продюсере Александре Иратове, у нее остались не самые лучшие воспоминания.
Апина и Иратов поженились в 1991 году. Александр был продюсером исполнительницы. Долгое время у супругов не было детей — Алена лечилась от бесплодия, но в итоге решила обратиться за помощью к суррогатной матери. И в 2001 году в семье появилась дочь Ксюша. В конце 2016 года певица сообщила о разводе с мужем.