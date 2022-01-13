Бывший муж Апиной раскрыл подробности ее госпитализации

Фото: instagram/neapina

Жизни эстрадной певицы Алены Апиной, недавно оказавшейся на больничной койке, ничего не угрожает. Об этом рассказал бывший супруг Апиной Александр Иратов.

По его словам, певица перенесла плановую операцию и сейчас уже чувствует себя нормально.

— Ничего страшного не произошло, плановая операция, — цитирует Иратова Пятый канал.

До этого Апина опубликовала в своем Instagram видеообращение фолловерам, где рассказала о своем состоянии. Алена Апина встретила старый Новый год на больничной койке из-за обострения старых заболеваний. Несмотря на ее слова о надежде на скорейшее выздоровление, певице заметно трудно было говорить.

Осенью Алена Апина рассказала, что о втором супруге, продюсере Александре Иратове, у нее остались не самые лучшие воспоминания.

Апина и Иратов поженились в 1991 году. Александр был продюсером исполнительницы. Долгое время у супругов не было детей — Алена лечилась от бесплодия, но в итоге решила обратиться за помощью к суррогатной матери. И в 2001 году в семье появилась дочь Ксюша. В конце 2016 года певица сообщила о разводе с мужем.