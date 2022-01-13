Диетолог перечислила продукты для поддержания молодости кожи

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что употребление продуктов с содержанием витаминов C, E, A и омеги-3 поможет поддержать молодость кожи.

По словам специалиста, без витамина C не будет осуществляться выработка коллагена в нужном количестве. Снижение выработки коллагена является фактором старения кожи и появления морщин.

Витамин C содержится в свежих и замороженных ягодах: черной смородине, облепихе и клубнике, брокколи, болгарском перце. Рекордсменом по содержанию витамина C является шиповник.

Еще один помощник — витамин E. Он запускает процессы регенерации, восстановления клеток слизистой и кожи. Чтобы не было недостатка этого витамина, в рацион стоит включить подсолнечное масло.

Овощи и фрукты ярко-оранжевого и желтого цветов тоже полезны для кожи, они являются источником витамина А.

Для поддержания здоровья кожи диетолог порекомендовала снизить количество сладкого в рационе до 30 граммов в день, передает Москва 24.

До этого нутрициолог Маслова перечислила четыре убивающих кожу продукта.