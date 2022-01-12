Нутрициолог Маслова перечислила четыре убивающих кожу продукта

Фото: Pexels

Нутрициолог Екатерина Маслова рассказала о четырех продуктах, при регулярном употреблении которых быстро ухудшается состояние кожи.

Она сообщила, что в первую очередь следует исключить из рациона сахар, так как он превращает коллагеновые волокна в коже в жесткие сгустки, что приводит к морщинам и дряблой коже.

Также, по слова нутрициолога, алкоголь обезвоживает кожу, а при злоупотреблении приводит к отекам и проявлению сосудистой сетки на лице.

— Третий враг — глютен: любимые многими булки, багеты и макароны помимо отеков в области щек обещают пигментные пятна и провоцируют развитие розацеа. Ну а прыщи часто вызывают молочные продукты. Многие не усваивают лактозу, что ведет к воспалениям, причем не только на лице, но зачастую на спине и в области декольте, — рассказала Маслова, сообщает РИА Новости.

Диетолог Гинзбург перечислил популярные продукты, которые приводят к болезням. Он рассказал о скрытом вреде популярных продуктов питания, которые россияне потребляют каждый день. По словам специалиста, наибольшую опасность для организма человека представляют сахар и сладости.