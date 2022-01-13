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«Копия Валерии»: опубликовано семейное фото певицы с маленькой внучкой

Георгий Соланович

Общество
«Копия Валерии»: опубликовано семейное фото певицы с маленькой внучкой
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Муж российской певицы Валерии Иосиф Пригожин сделал семейное фото с маленькой внучкой Селин. Снимок он выложил в Instagram.

На фотографии, помимо супругов и их внучки, изображены сын певицы Арсений Шульгин с его женой Лианой Волковой. Молодые люди в браке с 2020 года. Снимок Пригожин опубликовал как раз в день рождения невестки.

— Большая семья — это прекрасно. За последние два года усилиями наших сыновей она стала еще больше. Сегодня день рождения у нашей невестки Лианы. Она добрая и заботливая мама и жена. Лианочка, поздравляю тебя! Спасибо тебе за нашу чудесную Селинку. Будем ждать от вас с Арсением продолжения, — пишет музыкальный продюсер в Instagram.

Подписчики не смогли не отреагировать на снимок. Они сразу же сравнили внучку Валерии с ней самой.

«Внучка очень похожа на Валерию»; «Родила ксерокопию Валерии»; «Девочка получилась копией Валерии», — отметили фанаты.

19 декабря 2021 года невестка Валерии объяснила, почему вышла замуж уже беременной.

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